Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei Lahnstein lädt zu Berufsinfotagen ein: Spannende Einblicke in den Polizeiberuf

Lahnstein (ots)

Die Polizeiinspektion Lahnstein bietet interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Juli die Gelegenheit, den Polizeiberuf aus nächster Nähe kennenzulernen. Im Rahmen von zwei Berufsinfotagen können Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Einblicke in den Arbeitsalltag der Polizei Rheinland-Pfalz gewinnen.

Am Montag, den 7. Juli 2025, findet von 9:00 bis 13:00 Uhr ein Infotag direkt in der Polizeiinspektion Lahnstein statt. Hier erwartet die Teilnehmenden ein abwechslungsreiches Programm mit Informationen rund um Ausbildung, Studium und den vielfältigen Aufgaben der Polizei.

Ein besonderes Highlight folgt am Dienstag, den 8. Juli 2025: Von 8:00 bis 16:00 Uhr geht es gemeinsam zur Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz. Dort erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer exklusive Einblicke und lernen das Studienumfeld kennen.

Die Teilnahme ist ab einem Alter von 14 Jahren möglich. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an pilahnstein@polizei.rlp.de. Bitte geben Sie dabei Name, Alter, Telefonnummer und den Namen der Schule an.

Die Polizei Lahnstein freut sich auf zahlreiche Interessierte und spannende Gespräche.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell