FW Tönisvorst: Herzliche Einladung zum Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der Feuerwehr Tönisvorst

Am Samstag, den 14.03.2026, findet der Gottesdienst der Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges St. Tönis für die Lebenden und Verstorbenen ihrer Feuerwehr statt. Der Gottesdienst beginnt um 17:00 Uhr in der Christuskirche auf der Hülser Straße. Die Gestaltung des Gottesdienstes erfolgt durch Prädikantin Linda Hirt und Feuerwehrseelsorger Norbert Caelers. Darüber hinaus sorgt der Musikzug der Feuerwehr Tönisvorst für eine stimmungsvolle Begleitung.

Die Angehörigen der Tönisvorster Feuerwehr freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher und laden Sie herzlich ein!

