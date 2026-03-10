PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Herzliche Einladung zum Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen der Feuerwehr Tönisvorst

Tönisvorst (ots)

Am Samstag, den 14.03.2026, findet der Gottesdienst der Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges St. Tönis für die Lebenden und Verstorbenen ihrer Feuerwehr statt. Der Gottesdienst beginnt um 17:00 Uhr in der Christuskirche auf der Hülser Straße. Die Gestaltung des Gottesdienstes erfolgt durch Prädikantin Linda Hirt und Feuerwehrseelsorger Norbert Caelers. Darüber hinaus sorgt der Musikzug der Feuerwehr Tönisvorst für eine stimmungsvolle Begleitung.

Die Angehörigen der Tönisvorster Feuerwehr freuen sich auf viele Besucherinnen und Besucher und laden Sie herzlich ein!

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst
Pressestelle

BOI Jan Gläser
Telefon: 02151 - 999 399
presse@feuerwehrtoenisvorst.de
http://feuerwehrtoenisvorst.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell

