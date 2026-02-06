Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Generalhauptversammlung der Feuerwehr Tönisvorst - 402 Einsätze in 2025

Bild-Infos

Download

Tönisvorst (ots)

Am 30. Januar 2026 fand die Generalhauptversammlung der Feuerwehr Tönisvorst im Beisein zahlreicher Gäste und Mitglieder statt. Der Leiter der Feuerwehr, Jens Griese, eröffnete die Veranstaltung und begrüßte insbesondere den Bürgermeister Kevin Schagen, Fachbereichsleiter Sinan Aydin, stellvertretenden Kreisbrandmeister Thomas Metzer sowie Vertreter der politischen Fraktionen. Zu Beginn der Versammlung wurde den verstorbenen Mitgliedern der Feuerwehr Tönisvorst in einer Gedenkminute respektvoll gedacht. Im Anschluss stellte der Leiter der Feuerwehr die beeindruckenden Zahlen des vergangenen Jahres vor. 2025 leisteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Tönisvorst über 600 Einsatzstunden und absolvierten dabei 402 Einsätze. Statistisch gesehen bedeutet dies, dass die Feuerwehr Tönisvorst täglich einen Einsatz abgearbeitet hat. Die Einsätze gliedern sich in 136 Brandeinsätze sowie 233 Einsätze zur technischen Hilfeleistung. Weitere 33 Einsätze werden in der Statistik nicht weiter klassifiziert.

Um diese Einsatzzahlen bewältigen zu können, ist eine engagierte und schlagkräftige Truppe von 106 Mitgliedern erforderlich. Einmal wöchentlich, jeweils montags, findet der Dienst in beiden Löschzügen statt, um die Einsatzbereitschaft zu stärken. Der Nachwuchs der aktiven Einsatzkräfte wird mit 27 Jungen und Mädchen der Jugendfeuerwehr sichergestellt. Auch ein wichtiger Bestandteil der Feuerwehr Tönisvorst sind die 26 Mitglieder des Musikzuges, die weit über Stadtgrenzen hinaus bekannt sind sowie die 38 Mitglieder der Alters- und Ehrenabteilungen beider Löschzüge.

Das Jahr 2025 stand auch im Zeichen intensiver Fort- und Weiterbildung. Insgesamt nahmen die Mitglieder der Feuerwehr an 5 Lehrgängen am Institut der Feuerwehr (IdF) in Münster und Düren teil sowie 100 Lehrgänge auf Kreisebene und 18 auf Stadtebene durchgeführt wurden. Weitere 5 Seminare fanden im Rahmen der FAN-Ausbildung statt. Bei realistischen Übungsszenarien der Gesamtwehr sowie Einsatzübungen in Kooperation mit den angrenzenden Kommunen wendeten die Einsatzkräfte ihr gelerntes Wissen an, um für den Ernstfall gewappnet zu sein.

Auch im Bereich der Ausstattung wurde 2025 viel investiert. 2 Mannschaftstransportfahrzeuge für die Jugendfeuerwehr, welche in 2026 geliefert werden, ein akkubetriebenes hydraulisches Rettungsgerät für beide Hilfeleistungslöschfahrzeuge, akkubetriebene Kettensäge für die Vorster Teleskopmastbühne sowie eine maschinelle Reinigung für den Atemschutz. Die Feuerwehr Tönisvorst blickt auch optimistisch auf das Jahr 2026. In Punkto Aus- und Fortbildung sind neben diversen Lehrgängen auf Kreis- und Stadtebene auch verschiedene Führungslehrgänge am Institut der Feuerwehr geplant. Auch in den Bereichen Fuhrpark und technische Geräte erfolgt die weitere Planung bzw. Anschaffung, um die Einsatzfähigkeit auf hohem Niveau zu halten.

Der stellvertretende Kreisbrandmeister Thomas Metzer und Fachbereichsleiter Sinan Aydin richteten in ihren Grußworten lobende Worte an die Feuerwehr Tönisvorst und dankten den Ehrenamtlichen für ihr unermüdliches Engagement. Besonders der Einsatz an der Willicher Straße blieb allen Anwesenden in Erinnerung und zeigt die Wichtigkeit einer gut ausgebildeten und hervorragend ausgestatteten Feuerwehr für die Sicherheit der Bevölkerung. Zum Abschluss der Versammlung dankte Bürgermeister Kevin Schagen allen Anwesenden für ihren Einsatz und ihre hervorragende Arbeit im vergangenen Jahr. Er würdigte die Feuerwehr Tönisvorst als unverzichtbaren Bestandteil der Stadt und betonte die enge Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung und der Feuerwehr, die auch 2026 fortgesetzt werde.

Die Generalhauptversammlung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig Professionalität, Zusammenhalt und kontinuierliche Weiterentwicklung für die Feuerwehr Tönisvorst sind. Mit starken Strukturen, umfangreicher Ausbildung und moderner Ausstattung blickt die Wehr zuversichtlich auf ein neues Jahr voller Herausforderungen - und voller Engagement zum Schutz der Bevölkerung.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell