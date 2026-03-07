Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Gemeldeter Wohnungsbrand - Feuerwehr Tönisvorst im Einsatz

Tönisvorst (ots)

In der Nacht zu Samstag wurden beide Löschzüge der Feuerwehr Tönisvorst gegen 02:45 Uhr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand in die Ringstraße alarmiert. Bei der umfangreichen Erkundung der ersteintreffenden Einsatzkräfte wurde eine starke Verrauchung im Küchenbereich einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses festgestellt.

Durch erste Löschversuche des Mieters sowie das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung auf weitere Wohneinheiten verhindert werden. Während die Feuerwehr die Brandbekämpfung unter schwerem Atemschutz fortführte, wurde der Mieter rettungsdienstlich versorgt und anschließend zur weiteren Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Aufgrund der starken Verrauchung wurden im weiteren Einsatzverlauf umfassende Lüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Der Einsatz war für die Feuerwehr gegen 04:15 Uhr beendet.

