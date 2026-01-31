Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Verkehrsunfall mit zwei PKW fordert 3 verletzte Personen

Tönisvorst (ots)

Die Feuerwehr Tönisvorst wurde am heutigen Nachmittag um 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw an der Kreuzung Vorster Straße / Südring alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte waren drei Personen verletzt, jedoch niemand in den Fahrzeugen eingeklemmt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine weitere Person wurde vor Ort betreut, blieb jedoch unverletzt.

Die Maßnahmen der Feuerwehr umfassten das Absichern der Einsatzstelle, das Batteriemanagement an beiden Fahrzeugen sowie die Unterstützung der Polizei bei der Unfallaufnahme - unter anderem durch den Einsatz der Drehleiter zur Anfertigung von Übersichtsaufnahmen.

Nach rund 1,5 Stunden konnte der Einsatz für die Feuerwehr beendet werden. Aufgrund der polizeilichen Unfallaufnahme blieb die Kreuzung weiteräumig und längerfristig gesperrt.

Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehr Tönisvorst, des Rettungsdienstes sowie der Polizei.

