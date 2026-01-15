Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst

FW Tönisvorst: Schwerer Verkehrsunfall - Zwei Personen aus Pkw befreit

Tönisvorst (ots)

Tönisvorst-Vorst, Hauptstraße/St. Töniser Straße, 15.01.2026 Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Tönisvorst gegen 15:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an die Kreuzung St.-Töniser-Straße / Hauptstraße in Vorst alarmiert.

Nach ersten Meldungen waren zwei Personen in einem Pkw eingeklemmt. Beim Eintreffen der ersten Kräfte bestätigte sich dies: Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw konnten die beiden Insassen des Pkw ihr Fahrzeug nicht selbstständig verlassen.

Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde das Fahrzeugdach entfernt, um einen möglichst schonenden Zugang zu schaffen. Beide Personen wurden in Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst befreit und anschließend mit lebensgefährlichen bzw. schweren Verletzungen in umliegende Kliniken transportiert.

Der Fahrer des beteiligten Lkw blieb unverletzt.

Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Tönisvorst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Neben der technischen Rettung unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst, sicherte die Einsatzstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Für die Feuerwehr war der Einsatz um 16:30 Uhr beendet. Die Polizei übernahm im Anschluss die Unfallaufnahme. Die Sperrung des Bereichs dauerte bis etwa 21:30 Uhr an.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst, übermittelt durch news aktuell