Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Sonntag, 22.03.2026, zwischen 03:00 Uhr und 05:16 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter BMW in der Weidenstraße durch einen bislang unbekannten Pkw erheblich im Frontbereich beschädigt, sodass der BMW nicht mehr fahrbereit war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell