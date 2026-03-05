Polizei Münster

POL-MS: B 54 Steinfurt - 57-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß

Münster (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei PKW auf der B 54 ist am Donnerstag (05.03.) ein 57-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Der Mann aus Wettringen war mit seinem VW auf der B 54 in Richtung Münster unterwegs. Während er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug im zweispurig ausgebauten Bereich überholte, steuerte der Wagen aus noch ungeklärter Ursache weiter in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der VW frontal mit einem Citroën. Dessen 63-jähriger Fahrer wurde schwer verletzt. Trotz versuchter Reanimation durch die eingesetzten Rettungskräfte verstarb der 57-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 63-jährige Autofahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Die B 54 war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt. Da aktuell aufgrund von Zeugenaussagen nicht ausgeschlossen werden kann, dass der PKW vorsätzlich in den Gegenverkehr gesteuert wurde, hat die Polizei Münster vorsorglich eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an.

