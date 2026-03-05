Polizei Münster

POL-MS: Unter Alkoholeinfluss in die Waschstraße gefahren - Führerschein sichergestellt

Münster (ots)

Am Mittwochvormittag (04.03., 10:45 Uhr) ist eine 58-jährige Pkw-Fahrerin mutmaßlich unter Alkoholeinfluss im Eingangsbereich einer Autowaschanlage an der Hammer Straße mit einem Schrank kollidiert.

Ersten Kenntnissen zufolge beabsichtigte die Münsteranerin, auf das Fließband der Waschstraße zu fahren. Dabei kollidierte sie jedoch mit dem Schrank. Mitarbeiter der Waschanlage verständigten die Polizei.

Da es Hinweise darauf gab, dass die 58-Jährige unter Alkoholeinfluss gefahren war, führten die Beamten einen freiwilligen Atemalkoholtest bei ihr durch. Dieser ergab einen Wert von circa 1,0 Promille. Ein Arzt entnahm der Pkw-Fahrerin eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein der 58-Jährigen sicher.

