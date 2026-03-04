Polizei Münster

POL-MS: Radfahrerin nach Unfall auf verschmutzter Fahrbahn schwer verletzt-Polizei sucht Verursacher

Münster (ots)

Nachdem eine Radfahrerin am Dienstagnachmittag (03.03., 14 Uhr) auf der Straße "Alter Steinweg" auf verschmutzter Fahrbahn gestürzt ist, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Verursacher der Verunreinigung machen können.

Den Angaben der 61-Jährigen zufolge befuhr sie mit ihrem Fahrrad den Alten Steinweg in Richtung Eisenbahnstraße. Auf Höhe einer Baustelle befand sich eine rutschige, fettartige Flüssigkeit auf dem Kopfsteinpflaster. Die Radfahrerin rutschte aus, stürzte und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Das Ordnungsamt reinigte anschließend die Fahrbahn.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Herkunft der Flüssigkeit aufgenommen. Hinweise diesbezüglich nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell