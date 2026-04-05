LPI-GTH: Reifen zerstochen

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am frühen Samstagabend entschied sich ein 16-Jähriger mit einem nicht zugelassenen PKW Dacia auf einem öffentlichen Parkplatz in Gotha / West Runden zu drehen. Dabei verlor er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einem abgestellten Imbisswagen. Sowohl am PKW als auch am Imbisswagen entstand dabei Sachschaden. Den eingetroffenen ...

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