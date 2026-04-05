LPI-GTH: Reifen zerstochen
Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)
In der Zeit vom 01.04.2026, 20:30 Uhr bis zum 02.04.2026, 08:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in der Ruhlaer Straße. Durch einen bislang unbekannten Täter wurden alle vier Reifen eines Pkw Nissan zerstochen. Der 71-jährigen Geschädigten entstand so ein Sachschaden von rund 700 Euro. (vt)
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