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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrradfahrer schwer verletzt

Großburschla - Wartburgkreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kraftomnibus und einem Fahrradfahrer kam es am 02.04.2026 gegen 16:05 Uhr in Treffurt OT Großburschla, Völkershäuser Straße. Der 78 Jahre alte Fahrradfahrer fuhr auf dem Gehweg der Völkershäuser Straße in Richtung der Straße "Hessisches Ende". Der Bus hielt an der Bushaltestelle " Großburschla Mitte". Der Fahrradfahrer wollte vor dem Bus gerade die Straßenseite wechseln, als dieser anfuhr. Das Fahrrad kollidierte mit der Frontstoßstange des Busses und der Fahrer kam zu Fall. Zwei Buspassagiere wurden durch das Abbremsen des 62-jährigen Busfahrers leicht verletzt. Der Fahrradfahrer wurde ins Klinikum verbracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Es bestand zum Glück keine Lebensgefahr. Auch der Busfahrer blieb unverletzt. Am Frontbereich des Busses entstand leichter Sachschaden. (vt)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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