Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer verletzt

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)

Am Karfreitag gegen 14 Uhr kam es in Ohrdruf zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 49-Jähriger befuhr mit seiner Kawasaki die Bahnhofstraße in Richtung B 88. Aus einer Seitenstraße wollte ein 85-jähriger Skodafahrer in die Bahnhofstraße einbiegen und übersah hierbei den Kradfahrer. Trotz Ausweichmanöver und Bremsung kam es zur Kollision zwischen beiden Fahrzeugen im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß kam der Kradfahrer ins Schleudern, überfuhr die Gegenfahrbahn und kollidierte in der Folge mit einer Grundstücksmauer. Der Mann wurde leicht verletzt und kam zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro. (ak)

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