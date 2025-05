Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Schwer verletzt wurde eine Seniorin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch, 28.5.2025, gegen 16.45 Uhr in Drensteinfurt auf dem Grentruper Weg ereignete. Ein 61-jähriger Drensteinfurter befuhr den Grentruper Weg in Richtung Bahnhof. In Höhe eines Autohauses fuhr die 90-Jährige mit ihrem Krankenfahrstuhl plötzlich aus einer Grundstückeinfahrt nach rechts auf die Fahrbahn, ebenfalls in Fahrtrichtung Bahnhof. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Krankenfahrstuhl kippe zur Seite und die Seniorin stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten die Drensteinfurterin in ein Krankenhaus.

