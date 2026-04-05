Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffälliger Pkw versucht zu flüchten

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Eine Streifenbesatzung der PI Arnstadt-Ilmenau beabsichtigte am Sonntagmorgen gegen 3:00 Uhr einen Pkw mit tschechischen Kennzeichen in Ilmenau zu kontrollieren. Der Pkw-Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und konnte erst im Bereich der B90 bei Stadtilm gestoppt werden. Hier wurde der Grund seiner Flucht schnell klar. Der aus Sachsen stammende Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Drogen. Sein Fahrzeug, ein BMW, war nicht zugelassen, die angebrachten Kennzeichentafeln waren vermutlich gestohlen. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden außerdem noch Drogen gefunden. Der Pkw wurde sichergestellt. Gegen den 45-Jährigen wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. (sk)

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