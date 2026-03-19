Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Technisches Zubehör gestohlen

Northeim (ots)

Hardegsen OT Gladebeck, Auf der Glaake, Dienstag, 17.03.2026, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 18.03.2026, 07.00 Uhr

GLADEBECK (Wol)

Im Zeitraum von Dienstag ca. 18.00 Uhr bis Mittwoch ca. 07.00 Uhr konnten unbekannte Personen von einer landwirtschaftlichen Zugmaschine technisches Zubehör entwenden.

Die Zugmaschine war in dem Zeitraum auf einem frei zugänglichen Privatgelände in der Straße "Auf der Glaake" in Gladebeck abgestellt. Gestohlen wurden ein GPS-Tracker und ein dazugehöriges Display. Der Wert wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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