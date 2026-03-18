PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raub mit Schusswaffe

Northeim (ots)

Kalefeld OT Echte, Donnerstag, 12.03.2026, 19.00 Uhr

ECHTE (Wol)

Am Donnerstag, dem 12.03.2026 gegen 19.00 Uhr kam es in Echte zu einem schweren Raub in einer Wohnung. Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen öffnete eine 72-jährige Frau ihre Haustür, weil es geklingelt hatte. Sie wurde daraufhin von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend wurde sie von dem Mann gefesselt im Haus zurückgelassen. Später konnte sich das Opfer selbstständig befreien und die Polizei informieren. Der Täter konnte einen geringen zweistelligen Betrag erbeuten.

Durch eine sofort durchgeführte Nachbarschaftsbefragung konnten Hinweise auf einen weißen SUV mit Hannoveraner Kennzeichen erlangt werden. Dieser Hinweis führte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Raum Hannover zur Festnahme eines 34-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Festnahme konnte eine Schusswaffe beschlagnahmt werden.

Am Freitag wurde der Tatverdächtige aus dem Raum Hannover auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen einem Haftrichter in Neustadt am Rübenberge vorgeführt. Durch den Richter wurde Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen. Der Tatverdächtige wurde anschließend der JVA Sehnde zugeführt.

Die Ermittlungen laufen weiterhin mit Nachdruck.

Zeuginnen und Zeugen, welche im Zeitraum von ca. 16.00 - 20.00 Uhr einen weißen SUV mit Hannoveraner Kennzeichen im Bereich Echte bemerkt haben und Hinweise auf Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 08:17

    POL-NOM: Unter berauschenden Mitteln gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Parkstraße, Dienstag, 17.03.2026, 17.05 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Dienstag gegen 17.05 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen 36-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Northeim. Der 36-Jährige befuhr die Parkstraße in Northeim. Bei der Kontrolle konnten neurologische Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen möglichen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen ...

    mehr
  • 18.03.2026 – 08:17

    POL-NOM: Geldanlagebetrug im Internet - Northeimer verlieren über 645.000 Euro

    Northeim (ots) - LK NORTHEIM (Wol) Wie bereits in den vergangenen Jahren bleibt auch 2026 der Betrug im Zusammenhang mit Geldanlagen im Internet ein großes Thema bei der Polizei Northeim. In den vergangenen ca. 6 Wochen beläuft sich die Gesamtschadenssumme bei Geschädigten aus dem Landkreis Northeim bereits auf über 645.000 Euro. Die Schadenshöhen liegen häufig ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 14:44

    POL-NOM: Pkw-Fahrer erfasst Skatboard-Fahrer und schleift diesen mehrere Meter mit

    Bad Gandersheim (ots) - Einbeck, OT Opperhausen, Im Sieke, 16.03.2026, gegen 16:20 Uhr Zum angegeben Unfallzeitpunkt hat ein bislang unbekannter männlicher Fahrzeugführer mit einem schwarzen SUV der Marke Volvo einen 18-jährigen auf einem Skatboard in der Straße im Sieke in Opperhausen erfasst und mehrere Meter mitgeschleift. Der 18-jährige, der aus einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren