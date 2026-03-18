Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Raub mit Schusswaffe

Northeim (ots)

Kalefeld OT Echte, Donnerstag, 12.03.2026, 19.00 Uhr

ECHTE (Wol)

Am Donnerstag, dem 12.03.2026 gegen 19.00 Uhr kam es in Echte zu einem schweren Raub in einer Wohnung. Nach dem bisherigen Ergebnis der Ermittlungen öffnete eine 72-jährige Frau ihre Haustür, weil es geklingelt hatte. Sie wurde daraufhin von einem Mann mit einer Schusswaffe bedroht. Anschließend wurde sie von dem Mann gefesselt im Haus zurückgelassen. Später konnte sich das Opfer selbstständig befreien und die Polizei informieren. Der Täter konnte einen geringen zweistelligen Betrag erbeuten.

Durch eine sofort durchgeführte Nachbarschaftsbefragung konnten Hinweise auf einen weißen SUV mit Hannoveraner Kennzeichen erlangt werden. Dieser Hinweis führte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Raum Hannover zur Festnahme eines 34-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Festnahme konnte eine Schusswaffe beschlagnahmt werden.

Am Freitag wurde der Tatverdächtige aus dem Raum Hannover auf Antrag der Staatsanwaltschaft Göttingen einem Haftrichter in Neustadt am Rübenberge vorgeführt. Durch den Richter wurde Haftbefehl gegen den 34-Jährigen erlassen. Der Tatverdächtige wurde anschließend der JVA Sehnde zugeführt.

Die Ermittlungen laufen weiterhin mit Nachdruck.

Zeuginnen und Zeugen, welche im Zeitraum von ca. 16.00 - 20.00 Uhr einen weißen SUV mit Hannoveraner Kennzeichen im Bereich Echte bemerkt haben und Hinweise auf Personen geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

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