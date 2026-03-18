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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vollbrand einer Scheune

Northeim (ots)

Northeim OT Lagershausen, Denkershäuser Landstraße, Mittwoch, 18.03.2026, 06.50 Uhr

LAGERSHAUSEN (Wol)

Am Mittwoch gegen 06.50 Uhr wurde über den Notruf ein Scheunenbrand in der Denkershäuser Landstraße in Lagershausen gemeldet.

Beim Eintreffen der Polizei wurden Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehren durchgeführt. Die Scheune stand zu diesem Zeitpunkt in Vollbrand. Nach ersten Erkenntnissen geriet eine in der Scheune befindlichen landwirtschaftliche Zugmaschine in Brand. Ein Herausziehen aus der Scheune, mithilfe einer weiteren Zugmaschine, misslang, sodass das Feuer auf den Dachstuhl mit verbauter Photovoltaikanlage übergriff. In einem abgetrennten Bereich der Scheune befanden sich bei Brandausbruch etwa 200 Kühe, welche rechtzeitig gerettet werden konnten. Es wurden weder die Tiere noch Personen verletzt.

Aufgrund des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen. Eine Schätzung der Schadenssumme kann aktuell nicht durchgeführt werden.

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. Der Brandort wurde vorerst beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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