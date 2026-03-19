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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall zwischen Fahrrädern

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Mittwoch, 18.03.2026, 13.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 13.45 Uhr befuhr eine 59-jährige Northeimerin mit ihrem E-Bike die Göttinger Straße in Richtung Sudheim. Ihr kam auf dem Radweg ein unbekannter männlicher Radfahrer (ca. 50-55 Jahre alt, dunkel gekleidet) entgegen. Beide mussten zeitgleich einen auf dem Radweg stehenden Transporter umfahren, wodurch es zu einem Zusammenstoß kam. Da die 59-Jährige keine polizeiliche Aufnahme wünschte, setzte der Mann seine Fahrt mit ihrem Einverständnis fort.

Die Northeimerin verletzte sich jedoch bei dem Unfall leicht und benötigte eine medizinische Versorgung in einem Krankenhaus.

Zur abschließenden Klärung des Geschehens bittet die Polizei Northeim den unbekannten Mann, Kontakt unter der Rufnummer 05551 - 91480 aufzunehmen

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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