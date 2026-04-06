LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Am Samstagmorgen kam es gegen 10 Uhr in der Harjesstraße zur Kollision zwischen zwei Fahrzeugen. Der 65-jährige Unfallverursacher flüchtete mit seinem Audi nach dem Unfall,konnte aber nach Zeugenhinweisen und eigenen Ermittlungen des anderen Unfallbeteiligten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten erheblichen Alkoholgeruch bei dem Mann war. Ein ...

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