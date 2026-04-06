LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen
Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots)
Am Sonntagabend meldete sich ein 55-jähriger Skoda-Fahrer bei der Polizei Gotha und teilte mit, dass an seinem Pkw beide Kennzeichentafeln entwendet wurden. Das Fahrzeug war zuvor in der Straße "Zur Harth" abgestellt. Der entstandene Beuteschaden betrug ca. 50 Euro. (av)
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