Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Unfall in Georgenthal

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Am Sonntagabend kam es in der Bahnhofstraße zu einem schweren Unfall. Dabei wollte ein 42-jähriger Mercedesfahrer die Bahnhofstraße überqueren und übersah einen dort fahrenden PKW Dacia. Durch die Kollision wurden insgesamt drei Insassen in beiden Fahrzeugen teils schwer verletzt. Ein drittes abgeparktes Fahrzeug sowie eine angrenzende Grundstücksmauer wurden durch die heftige Kollision ebenfalls beschädigt. Bei dem 42-Jährigen reagierte ein Drogenvortest positiv. Die Bahnhofstraße musste für die Bergung der Fahrzeuge sowie der Unfallaufnahme für vier Stunden voll gesperrt werden. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (rd)

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