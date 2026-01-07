PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei sucht Täter nach Einbruch in Siegen-Achenbach - #polsiwi

Siegen (ots)

In der Zeit vom 22.12.2025 bis zum 06.01.2026 sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der "Haubergstraße" in Siegen-Achenbach eingebrochen.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Haus. Im Inneren wurden sämtliche Räume und Schränke durchwühlt, auch vor einem Wandtresor machten die Täter nicht halt. Dieser wurde aus der Wand gebrochen und entwendet.

Die Höhe des Gesamtschadens konnte bisher nicht ermittelt werden.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

