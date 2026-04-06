LPI-GTH: Positiver Drogenvortest
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Einen positiven Drogenvortest absolvierte am Sonntagabend ein 37-jähriger VW-Fahrer gegen 20.00 Uhr in der Clara-Zetkin-Straße. Dem Mann wurde Blut zu Beweiszwecken durch einen Arzt abgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell