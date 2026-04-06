LPI-GTH: Schaufensterscheibe beschädigt
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Von Samstag zu Sonntag beschädigte ein noch unbekannter Täter gewaltsam die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Marktstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Hinweise zum Täter oder der Täterin nimmt die Gothaer Polizei unter der Rufnummer 03621-781124 und Angabe der Bezugsnummer 0084100/2026 entgegen. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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