Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Leicht verletzt

Bücheloh (Ilm-Kreis) (ots)

In den frühen Nachmittagsstunden des gestrigen Tages ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Stadtilmer Landstraße. Ein 54-jähriger Fahrer eines Triumph Motorrades beabsichtigte an einer 69-jährigen Toyota-Fahrerin vorbeizufahren. Offenbar befand sich die Frau jedoch im Abbiegevorgang. Um einen Zusammenstoß mit der Vorausfahrenden zu vermeiden, wich der Motorradfahrer aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam zu Fall. Der 54-Jährige wurde leicht verletzt und kam mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus. An der Triumph entstand unfallbedingter Sachschaden. (jd)

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