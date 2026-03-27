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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Fitnessstudios

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen, die am Donnerstag (26.03.2026) zwischen 07.30 Uhr und 09.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Maybachstraße in Eltingen eine Unfallflucht beobachten konnten. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen VW und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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