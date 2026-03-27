Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 23-Jähriger touchiert Streifenwagen während Verkehrskontrolle

Ludwigsburg (ots)

Weil er sich auffällig verhielt, sollte ein 23 Jahre alter VW-Lenker am Donnerstag (26.03.2026) gegen 01.10 Uhr in Markgröningen einer Kontrolle unterzogen werden. Letztlich beschlagnahmten die Einsatzkräfte den Führerschein des Mannes. Aufgefallen war der VW-Fahrer, als er beim Erblicken des Streifenwagens im Bereich des Kreisverkehrs der Paulinen-, der Uhlandstraße und der Graf-Hartmann-Straße zunächst abrupt bremste, dann wieder Gas gab und im weiteren Verlauf nach links in die Mörikestraße abbog. Die Streifenwagenbesatzung folgte dem Mann mit eingeschaltetem Blaulicht. Der 23-Jährige war schließlich aufgrund geparkter Fahrzeuge gezwungen, seine Flucht in der Schubartstraße abzubrechen. Als die Polizistin und ihr Kollege in der Mörikestraße hinter dem VW stoppten, setzte dieser gemäß derzeitigen Ermittlungen seinen PKW wenige Meter zurück und stieß gegen den Streifenwagen. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 6.000 Euro. Als der 23-Jährige die Fahrertür öffnete, stieg den Einsatzkräften Cannabisgeruch in die Nase. Bei einer freiwilligen Durchsuchung des PKW fanden der Beamte und die Kollegin auch Cannabis. Da ein Vortest auf Betäubungsmittel nicht möglich war, musste sich der 23-Jährige, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Cannabis gestanden haben dürfte, einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

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