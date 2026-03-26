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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar-Aldingen/Bietigheim-Bissingen: Diebstahl von PKW - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Einer Streife des Polizeireviers Kornwestheim fiel am Mittwoch (25.03.2026) gegen 07:00 Uhr ein relativ neuer, weißer 1-er BMW auf, welcher an der Abzweigung der beiden Landesstraßen 1100 und 1144 bei Remseck am Neckar - Aldingen mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage auf der Fahrbahn stand. Die Streife konnte bei einer Überprüfung des Fahrzeugs vor Ort keine Person in dem Fahrzeug oder in unmittelbarer Nähe feststellen. Nach weiteren Recherchen stellte sich heraus, dass bislang unbekannte Täter den BMW entwendet und ihn daraufhin mutmaßlich an der Fundörtlichkeit in Aldingen stehen gelassen haben. Der Pkw war am Abend zuvor, am Dienstag (24.03.2026) gegen 21:00 Uhr, im Eschenweg in Bietigheim-Bissingen geparkt worden und soll dort gestohlen worden sein. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die am Dienstagabend im Eschenweg oder Mittwochnacht bzw. -morgen bei Aldingen Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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