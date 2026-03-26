Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Familienstreit eskaliert

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich Streitigkeiten innerhalb einer Familie sorgten am Mittwoch (26.03.2026) für einen größeren Polizeieinsatz in Korntal-Münchingen.

In der Entenwiesenstraße war gegen 19.15 Uhr ein 37-Jähriger wutentbrannt mit einem Baseballschläger auf einen 32-Jährigen losgegangen und hatte ihn mit dem Tod bedroht. Ein ebenfalls anwesender 40-Jähriger konnte den Angriff abwehren und den Mann zunächst festhalten. Als dieser aber kurz darauf das Blaulicht wahrnahm, riss er sich los und fuhr mit einem Pkw davon. Der 37-Jährige konnte kurz darauf in der Markgröninger Straße gestoppt und vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

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