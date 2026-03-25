Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Mountainbike beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagnachmittag (24.03.2026) beschädigte ein noch unbekannter Täter ein Mountainbike das gemeinsam mit einem zweiten Fahrrad vor einem Einkaufsmarkt in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr verschlossen abgestellt worden war. Innerhalb von wenigen Minuten, etwa zwischen 13.10 Uhr und 13.20 Uhr, soll der Unbekannte den Sattel des grünen Mountainbikes aufgeschlitzt und beide Fahrräder umgeworfen haben. Durch das Umfallen wurde auch der Lenker und der Rahmen des Mountainbikes beschädigt. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von etwa 500 Euro entstanden sein. Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

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