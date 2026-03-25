Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Unfallflucht in Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag (24.03.2026) zwischen 06:30 Uhr und 13:30 Uhr einen in einem hoteleigenen Parkhaus am Hasenplatz in Herrenberg geparkten Skoda. Der Unbekannte touchierte den Skoda vermutlich beim Ausparken und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Herrenberg zu melden.

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