Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (24.03.2026) gegen 07:30 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Polizei aufgrund eines auffällig und riskant fahrenden Verkehrsteilnehmers mit einem Skoda auf der Bundesstraße 464 (B464) zwischen Tübingen und Holzgerlingen ein. Ein 36-jähriger Cupra-Lenker wurde von dem Skoda-Lenker kurz vor dem Tübinger Stadtteil Bebenhausen in einer Rechtskurve überholt. Im weiteren Verlauf nutzte er den Einfädelungsstreifen einer Tankstelle auf Höhe Holzgerlingen, um mehrere Fahrzeuge rechts zu überholen. Aufgrund dessen musste ein 38-jähriger BMW-Lenker bremsen. Auf Höhe einer Abzweigung in Richtung des Wohngebiets Hülben fuhr der Skoda-Lenker in der Mitte der beiden vorhandenen Spuren, um die anderen Verkehrsteilnehmenden, die in dieselbe Richtung unterwegs waren, mittig zu überholen. Im Anschluss konnte der Skoda-Lenker, bei dem es sich um einen 58-Jährigen handelte, von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen in der Sindelfinger Straße kontrolliert werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen, die das Fahrverhalten des Skoda-Lenkers beobachtet haben oder gar gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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