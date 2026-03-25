Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen und Pleidelsheim: Einbrüche in Bauhof-Gebäude

Ludwigsburg (ots)

Bereits in der Nacht zum Freitag (20.03.2026) schlugen noch unbekannte Täter in der Leonberger Straße in Ditzingen zu und brachen beim Bauhof ein. Gemäß den polizeilichen Erkenntnissen näherten sich die Unbekannten über die Felder aus Richtung Höfinger Straße der Rückseite des Bauhofgeländes an. Mutmaßlich nutzten sie eine Bank, die sich auf dem Gelände befunden hatte, als Brücke über den im rückwärtigen Bereich verlaufenden Fluss Glems. Nachdem sie sich gewaltsam Zutritt in mehrere Räume des Bauhofs verschafft hatten, trugen die Täter ihr Diebesgut vermutlich über die "Brücke" zu einem Fahrzeug, mit dem sie die Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro dann abtransportierten. Der hinterlasse Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 5.000 Euro.

Ebenfalls vierstellig dürfte der Sachschaden sein, den noch unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag (24.03.2026) bei einem Einbruch in das Gebäude des Bauhofs in der Ludwig-Hofer-Straße in Pleidelsheim hinterließen. In diesem Fall brachen sie ein Fenster und im Inneren zwei Türen auf. Die Unbekannten ließen ebenfalls Werkzeuge und Maschinen in einem vermutlich fünfstelligen Gesamtwert mitgehen. Der Abtransport des Diebesguts dürfte auch hier mit einem Fahrzeug bewerkstelligt worden sein.

Bereits zwischen dem 13.03. und 16.03.2026 ist es in Walheim und Bönnigheim zu ähnlich gelagerten Fällen gekommen (siehe Pressemitteilung vom 17.03.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6237171).

Die Polizei prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen vorhanden sein könnte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

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