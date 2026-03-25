Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Zeugen zu Kabeldiebstahl von Baustellengelände gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Freitag (20.03.2026) und Dienstag (24.03.2026) rund 90 Meter Kabel, welche in einem Neubauobjekt in der Hauptstraße in Tamm bereits verlegt waren. Auf noch unbekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zur Baustelle und schnitten daraufhin die Kabel im Objekt, welche allesamt einen Durchmesser von mindestens fünf Zentimeter hatten, heraus. Der hierdurch entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Tamm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich unter Tel. 07161 601014 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen@polizei.bwl.de zu melden.

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