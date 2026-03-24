Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Engelbergtunnel: Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg führt Geschwindigkeitskontrollen im Engelbergtunnel durch

Ludwigsburg (ots)

Nachdem Anfang März im Einfahrtsbereich der Weströhre des Engelbergtunnels ein mit Kühlschränken beladener Lkw Feuer gefangen hatte, musste diese Röhre in Richtung Süden für den Verkehr voll gesperrt werden. Am Donnerstag (19.03.2026) konnte die gesperrte Weströhre teilweise mit nur einem Fahrstreifen und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von zeitweise 40 km/h wieder geöffnet werden.

Gegen die eingerichtete Geschwindigkeitsbegrenzung wird seit der Widereröffnung offensichtlich vermehrt verstoßen, wodurch auch Mitarbeitende der beauftragten Bauunternehmen im Engelbergtunnel bereits gefährdet wurden. Aus diesem Grund werden ab Dienstag (24.03.2026) zu unregelmäßigen Zeiten Geschwindigkeitskontrollen durch die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg durchgeführt, um insbesondere die Sicherheit der Arbeiterinnen und Arbeiter im Tunnel zu erhöhen.

Die Polizei fordert alle Verkehrsteilnehmende auf, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

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