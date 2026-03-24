POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Parkplatz in der Mühlwiesenstraße

Ludwigsburg (ots) - Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Samstag (21.03.2026) zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr ein 68-jähriger Pkw-Lenker auf der Ludwigsburger Straße in Möglingen zu tun. Der bislang noch unbekannte Täter stand mit einem grauen Audi in einer Parkbucht auf der Ludwigsburger Straße vor dem Einmündungsbereich auf die Landesstraße 1140 ...

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