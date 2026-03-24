POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallflucht auf Parkplatz in der Mühlwiesenstraße
Ludwigsburg (ots)
Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag (23.03.2026) zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Mühlwiesenstraße in Bietigheim-Bissingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.
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