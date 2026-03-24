Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Werkzeuge und Baumaschinen aus Baucontainer entwendet

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Werkzeuge und Baumaschinen wurden zwischen Mittwoch (18.03.2026) 17:00 Uhr und Montag (23.03.2026) 13:30 Uhr von einer Baustelle in Poppenweiler entwendet. Die noch unbekannten Täter brachen zunächst im Bereich der Kreisstraße 1695 (Steinheimer Straße), rund 400 Meter nach dem Ortsende Poppenweiler, auf einem Baustellengelände einen Baucontainer auf. Mit einem noch unbekannten Werkzeug brachen sie ein Schloss am Container auf und entwendeten aus dem Containerinneren drei große Schweißgeräte, zwei unterschiedliche Trennschleifer und einen Schlagschrauber. Die entstandene Schadenshöhe sowie die Höhe des Diebesgutes sind noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten LB-Oststadt unter Tel. 07141 299200 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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