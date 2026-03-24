Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Betrüger täuscht Notlage vor und erbeutet mehrere Hundert Euro

Ludwigsburg (ots)

Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Samstag (21.03.2026) zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr ein 68-jähriger Pkw-Lenker auf der Ludwigsburger Straße in Möglingen zu tun. Der bislang noch unbekannte Täter stand mit einem grauen Audi in einer Parkbucht auf der Ludwigsburger Straße vor dem Einmündungsbereich auf die Landesstraße 1140 (L1140) und machte den 68-Jährigen durch Winken auf sich aufmerksam. Dann bat der unbekannte Mann den 68-Jährigen um Hilfe, da er kein Geld zum Tanken habe und seine Mutter im Krankenhaus sei. Daraufhin ging der hilfsbereite Senior mit ihm zu einer nahegelegenen Bank, hob einen dreistelligen Betrag ab und händigte ihm diese aus. Es wurde vereinbart, dass ihm das Geld am Folgetag zurückgezahlt wird. Bis zum heutigen Tage bekam der 68-Jährige sein Geld jedoch nicht zurück. Der Täter soll etwa 20 bis30 Jahre alt, etwa 1,75 cm groß und schlank gewesen sein. Außerdem soll er schwarzes gewelltes Haar und einen Dreitagebart gehabt haben. An dem grauen Audi dürften Essener Kennzeichen (E-) angebracht gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Asperg.

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