PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Betrüger täuscht Notlage vor und erbeutet mehrere Hundert Euro

Ludwigsburg (ots)

Mit einem mutmaßlichen Betrüger bekam es am Samstag (21.03.2026) zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr ein 68-jähriger Pkw-Lenker auf der Ludwigsburger Straße in Möglingen zu tun. Der bislang noch unbekannte Täter stand mit einem grauen Audi in einer Parkbucht auf der Ludwigsburger Straße vor dem Einmündungsbereich auf die Landesstraße 1140 (L1140) und machte den 68-Jährigen durch Winken auf sich aufmerksam. Dann bat der unbekannte Mann den 68-Jährigen um Hilfe, da er kein Geld zum Tanken habe und seine Mutter im Krankenhaus sei. Daraufhin ging der hilfsbereite Senior mit ihm zu einer nahegelegenen Bank, hob einen dreistelligen Betrag ab und händigte ihm diese aus. Es wurde vereinbart, dass ihm das Geld am Folgetag zurückgezahlt wird. Bis zum heutigen Tage bekam der 68-Jährige sein Geld jedoch nicht zurück. Der Täter soll etwa 20 bis30 Jahre alt, etwa 1,75 cm groß und schlank gewesen sein. Außerdem soll er schwarzes gewelltes Haar und einen Dreitagebart gehabt haben. An dem grauen Audi dürften Essener Kennzeichen (E-) angebracht gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07141 1500170 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de an den Polizeiposten Asperg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 10:04

    POL-LB: Ludwigsburg-Poppenweiler: Werkzeuge und Baumaschinen aus Baucontainer entwendet

    Ludwigsburg (ots) - Mehrere Werkzeuge und Baumaschinen wurden zwischen Mittwoch (18.03.2026) 17:00 Uhr und Montag (23.03.2026) 13:30 Uhr von einer Baustelle in Poppenweiler entwendet. Die noch unbekannten Täter brachen zunächst im Bereich der Kreisstraße 1695 (Steinheimer Straße), rund 400 Meter nach dem Ortsende Poppenweiler, auf einem Baustellengelände einen ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 09:53

    POL-LB: Schönaich: Einbruch in Kindertagesstätte

    Ludwigsburg (ots) - Der Polizeiposten Schönaich ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Einbrecher, der sich zwischen Freitagnachmittag (20.03.2026) und Samstagmorgen (21.03.2026) Zugang in die Kindertagesstätte im Krebenweg in Schönaich verschafft hat. Im Inneren brach er eine Bürotür und eine Geldkassette auf. In der Kassette hatten sich mehrere Hundert Euro Bargeld befunden, die der noch unbekannte Täter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren