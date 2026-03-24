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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Schönaich ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Einbrecher, der sich zwischen Freitagnachmittag (20.03.2026) und Samstagmorgen (21.03.2026) Zugang in die Kindertagesstätte im Krebenweg in Schönaich verschafft hat. Im Inneren brach er eine Bürotür und eine Geldkassette auf. In der Kassette hatten sich mehrere Hundert Euro Bargeld befunden, die der noch unbekannte Täter stahl. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 67700-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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