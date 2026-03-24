Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Rauchentwicklung nach Renovierungsarbeiten in der Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße

Ludwigsburg (ots)

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Montag (23.03.2026) gegen 18:35 Uhr in die Wolfgang-Amadeus-Mozart-Straße nach Kornwestheim aus, nachdem zunächst eine Rauchentwicklung zwischen zwei Wohngebäuden gemeldet worden war. Da beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort kein offenes Feuer sichtbar und die Ursache der Rauchentwicklung zunächst noch unklar war, wurden vorsorglich beide betroffenen Mehrparteiengebäude geräumt. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass mutmaßlich zuvor durchgeführte Renovierungsarbeiten zu einem Glimmen von Arbeitsmaterialien in der Dehnungsfuge beider Wohngebäude zu der Rauchentwicklung führten. Dies konnte im Nachgang von den Wehrkräften der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Eine Bewohnerin erlitt durch die Rauchentwicklung vermutlich leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Alle Wohneinheiten waren nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen weiterhin bewohnbar.

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