Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Friedrich-List-Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro forderte eine Unfallflucht am Montag (23.03.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in der Friedrich-List-Straße in Böblingen. Zwischen den Einmündungen der Kopernikus- und der Bismarckstraße stand ein BMW am Fahrbahnrand. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen die Front des BMW und machte sich anschließend davon. Am BMW konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden, die möglicherweise von dem Verursacherfahrzeug stammen könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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