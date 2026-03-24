PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Friedrich-List-Straße

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 2.500 Euro forderte eine Unfallflucht am Montag (23.03.2026) zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr in der Friedrich-List-Straße in Böblingen. Zwischen den Einmündungen der Kopernikus- und der Bismarckstraße stand ein BMW am Fahrbahnrand. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß gegen die Front des BMW und machte sich anschließend davon. Am BMW konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden, die möglicherweise von dem Verursacherfahrzeug stammen könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 08:57

    POL-LB: Herrenberg: Pkw auf Schulparkplatz zerkratzt

    Ludwigsburg (ots) - Am Montag (23.03.2026) zerkratzte ein noch unbekannter Täter zwischen 07.10 Uhr und 11.40 Uhr einen blauen Ford, der auf dem Parkplatz einer Berufsschule in der Straße "Längenholz" in Herrenberg stand. Der Unbekannte hinterließ Kratzer im rechten Heckbereich des Ford, so dass ein Sachschaden von rund 1.500 Euro entstand. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:37

    POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unfallflucht in der Stefanusstraße

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (22.03.2026) zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr ereignete sich in der Stefanusstraße in Herrenberg-Kuppingen eine Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte einen am Straßenrand geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die ...

    mehr
  • 23.03.2026 – 14:35

    POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Diebstahl aus Lkw

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagvormittag (22.03.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Lkw, welcher in der Mauserstraße in Ludwigsburg-Oßweil abgestellt war. Um in den Innenraum des LKW, ein Fahrzeug der Marke Iveco mit offener Ladefläche, zu gelange, schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Fahrerseite ein. Der Wert der Werkzeuge beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Zeugen, die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren