Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Diebstahl aus Lkw

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagvormittag (22.03.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere Werkzeuge aus einem Lkw, welcher in der Mauserstraße in Ludwigsburg-Oßweil abgestellt war. Um in den Innenraum des LKW, ein Fahrzeug der Marke Iveco mit offener Ladefläche, zu gelange, schlugen die Unbekannten eine Scheibe der Fahrerseite ein. Der Wert der Werkzeuge beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Oststadt unter Tel. 07141 299200 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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