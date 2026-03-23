Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Verkehrsunfall auf der B295 mit einer schwerverletzen Motorradfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (22.03.2026) kam es gegen 15:30 Uhr auf der Bundesstraße 295 (B 295) in Weil der Stadt zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Straße "An der Wolldecke" und wollte nach links auf die B295 auffahren. Zeitgleich befuhr ein 41-jähriger VW-Lenker die B295 aus Richtung Renningen kommend in Fahrtrichtung Simmozheim. Da die Front des Mercedes vermutlich bereits in die Fahrbahn des 41-Jährigen ragte, leitete dieser eine Vollbremsung ein und konnte so einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings befand sich hinter dem VW-Lenker eine 20-jährige Motorradfahrerin, die einen Zusammenstoß mit ihrem stark bremsenden Vordermann nicht mehr abwenden konnte. In der Folge stürzte die 20-Jährige über ihren Lenker auf den Asphalt. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde die junge Frau mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

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