Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Angriff auf 52-Jährigen in der Wilhelmstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus noch ungeklärter Ursache geriet ein 52-Jähriger am Sonntag (22.03.2026) gegen 18:10 Uhr in der Wilhelmstraße in Ludwigsburg mit drei noch unbekannten Männern in Streit. Der zunächst verbale Disput eskalierte schließlich dahingehend, dass einer der Unbekannten dem 52-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzte, so dass dieser zu Boden ging und dort liegen blieb. Ein weiterer Angreifer trat mehrfach auf das am Boden liegende Opfer ein, bis schließlich alle drei Tatverdächtigen die Flucht ergriffen. Der 52-Jährige wurde von Ersthelfern versorgt und anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

Bei den drei Tatverdächtigen soll es sich um Männer im Alter von etwa 20 Jahren und mit südländischer Erscheinung gehandelt haben. Der erste Angreifer, der seinem Opfer den Faustschlag versetzt hatte, soll korpulent gewesen sein. Er soll eine blaue Jeans mit ausgebleichtem Stoff an den Oberschenkeln sowie eine beige oder graue Weste getragen haben. Der zweite Tatverdächtige, der den 52-Jährigen getreten hatte, soll von schlanker Statur gewesen sein und einen beigen Trainingsanzug getragen haben. Der dritte Tatverdächtige, der an dem ursprünglichen Streit beteiligt war, soll einen schwarzen Trainingsanzug getragen haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen müsste die Auseinandersetzung im Bereich der Wilhelmstraße Ecke Arsenalstraße von mehreren Passanten beobachtet worden sein, wobei bislang nur ein Zeuge bekannt ist. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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