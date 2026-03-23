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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: Nachtragsmeldung zu Minibagger samt Baumaschinenanhänger gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag (17.03.2026) 16:00 Uhr und Mittwoch (18.03.2026) 14:00 Uhr einen Baumaschinenanhänger samt aufgeladenen Minibagger, der in der Klingenstraße im Gewerbegebiet "Loch" in Hohenhaslach abgestellt stand (wir berichteten am 19.03.2026 um 10:36 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6238940).

Zeugen stellten am Sonntag (22.03.2026) auf einem Wanderparkplatz in der Ochsenbacher Straße in Hohenhaslach einen abgestellten Baumaschinenanhänger samt geladenem Minibagger fest und informierten die Polizei. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung überprüfte das Gespann. Hier konnte ermittelt werden, dass es sich bei dem Gespann, an welchem das Schloss an der Deichsel des Anhängers aufgebrochen war, um das entwendete Gespann handelte. Sowohl der Anhänger als auch der Bagger konnte im Nachgang an den Eigentümer übergeben werden. Die weiteren Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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