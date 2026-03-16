PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zwei Fahrten unter Cannabiseinfluss am Sonntag

Rockenhausen/Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntag hat die Polizei in Rockenhausen gleich zwei Fahrten unter Cannabiseinfluss zur Anzeige gebracht.

Gegen 13 Uhr wurden bei einem 43-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße in Rockenhausen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol).

Um 22 Uhr wurden bei der Kontrolle eines 38-jährigen Autofahrers aus dem Donnersbergkreis auf der B48 bei Winnweiler ebenfalls Anhaltspunkte für einen kurzfristigen Drogenkonsum festgestellt. Der Mann gab an, am Wochenende regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Die Durchführung eines Drogentests verweigerte er mit der Begründung, dass dieser sowieso positiv sei.

Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Rockenhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Rockenhausen
Alle Meldungen Alle
  • 14.03.2026 – 14:52

    POL-PIROK: Parteipolitische Veranstaltung verläuft störungsfrei

    Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots) - Eine parteipolitische Veranstaltung in der Gemeindehalle in Börrstadt ist am Samstag ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Auftrag der Polizeiinspektion Rockenhausen war es, die störungsfreie Teilnahme an der parteipolitischen Veranstaltung zu ermöglichen. Während der An- und Abreise der Veranstaltungsteilnehmenden und ...

    mehr
  • 13.03.2026 – 12:09

    POL-PIROK: Diebstahl von Grabschmuck und Störung der Totenruhe - Zeugenhinweise erbeten

    Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten auf einem Grab des Friedhofs in Unkenbach eine Vase aus Bronze. Beim Entfernen des Grabschmucks wurde auch die Grabplatte leicht beschädigt. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden sein. Die Tat hat sich zwischen dem 09. März 2026, nachmittags und dem 12. März 2026 ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 15:57

    POL-PIROK: Ladendieb erwischt

    Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots) - Ein 32-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in einem Discounter in der Industriestraße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Mann wollte den Kassenbereich mit einem mit Lebensmitteln gefüllten Rucksack passieren, ohne zu bezahlen. Als er daraufhin von Mitarbeitern angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig in Richtung Winnweiler. Bei der Flucht ließ er seinen Rucksack mitsamt den gestohlenen Lebensmitteln fallen. Durch eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren