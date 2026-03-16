Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Zwei Fahrten unter Cannabiseinfluss am Sonntag

Rockenhausen/Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntag hat die Polizei in Rockenhausen gleich zwei Fahrten unter Cannabiseinfluss zur Anzeige gebracht.

Gegen 13 Uhr wurden bei einem 43-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis bei einer Verkehrskontrolle in der Industriestraße in Rockenhausen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol).

Um 22 Uhr wurden bei der Kontrolle eines 38-jährigen Autofahrers aus dem Donnersbergkreis auf der B48 bei Winnweiler ebenfalls Anhaltspunkte für einen kurzfristigen Drogenkonsum festgestellt. Der Mann gab an, am Wochenende regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Die Durchführung eines Drogentests verweigerte er mit der Begründung, dass dieser sowieso positiv sei.

Den Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet. Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, müssen sie mit einem Bußgeld von mindestens fünfhundert Euro zuzüglich Verfahrenskosten, einem Monat Fahrverbot sowie zwei Punkten im Verkehrszentralregister rechnen. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |ank

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