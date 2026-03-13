Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl von Grabschmuck und Störung der Totenruhe - Zeugenhinweise erbeten

Unkenbach (Donnersbergkreis) (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten auf einem Grab des Friedhofs in Unkenbach eine Vase aus Bronze. Beim Entfernen des Grabschmucks wurde auch die Grabplatte leicht beschädigt. Insgesamt dürfte ein Schaden von ca. 400 Euro entstanden sein.

Die Tat hat sich zwischen dem 09. März 2026, nachmittags und dem 12. März 2026 vormittags ereignet.

Die Polizei Rockenhausen hat ein Ermittlungsverfahren wegen Störung der Totenruhe und Diebstahl eingeleitet und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der Rufnummer 0631 369 14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de zu melden. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell