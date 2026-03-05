PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Ladendieb erwischt

Lohnsfeld (Donnersbergkreis) (ots)

Ein 32-jähriger Mann ist am Mittwochnachmittag in einem Discounter in der Industriestraße beim Ladendiebstahl erwischt worden. Der Mann wollte den Kassenbereich mit einem mit Lebensmitteln gefüllten Rucksack passieren, ohne zu bezahlen. Als er daraufhin von Mitarbeitern angesprochen wurde, flüchtete er fußläufig in Richtung Winnweiler. Bei der Flucht ließ er seinen Rucksack mitsamt den gestohlenen Lebensmitteln fallen. Durch eine Polizeistreife wurde er im Rahmen der Fahndung an einer nahegelegenen Tankstelle festgestellt und zurück zu dem Geschäft verbracht. Auf den Dieb kommen nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls sowie ein Hausverbot für den betroffenen Discounter zu. |ank

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

