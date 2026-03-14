Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Parteipolitische Veranstaltung verläuft störungsfrei

Börrstadt (Donnersbergkreis) (ots)

Eine parteipolitische Veranstaltung in der Gemeindehalle in Börrstadt ist am Samstag ohne besondere Vorkommnisse zu Ende gegangen. Auftrag der Polizeiinspektion Rockenhausen war es, die störungsfreie Teilnahme an der parteipolitischen Veranstaltung zu ermöglichen. Während der An- und Abreise der Veranstaltungsteilnehmenden und während der Veranstaltung selbst kam es zu keinen Störungen. Die Polizeiinspektion Rockenhausen wurde bei ihren Einsatzmaßnahmen durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einatz-, Logistik- und Technik unterstützt. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell