Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Drogenverdacht an Kontrollstelle

Sankt Alban (Donnersbergkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rockenhausen auf dem Friedhofsparkplatz an der L400 eine Standkontrolle durchgeführt.

Während der etwa eineinhalbstündigen Kontrollmaßnahme wurden insgesamt 19 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei wurden verschiedene Verstöße im Verwarnungsgeldbereich festgestellt, wie beispielsweise nicht mitgeführte Führerscheine, allgemeine Betriebserlaubnisse (ABE) und Warnwesten sowie eine abgelaufene Hauptuntersuchung. Die Beamten sprachen diesbezüglich Verwarnungen aus und fertigten Kontrollaufforderungen bzw. Mängelberichte.

Bei einem 36-jährigen Autofahrer aus dem Donnersbergkreis wurden typische Auffälligkeiten eines akuten Drogenkonsums festgestellt. Da er die Durchführung eines Drogentests verweigerte, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel wurden präventiv sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weiterhin erfolgt eine Mitteilung an die zuständige Fahrerlaubnisbehörde. |ank

